В Белоруссии отключили энергоблок БелАЭС

Минэнерго Белоруссии: второй энергоблок БелАЭС отключили от сети

Персонал Белорусской АЭС (БелАЭС) отключил второй энергоблок станции от сети, проводится диагностика. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики республики.

В ведомстве подчеркнули, что причиной отключения энергоблока стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока.

В заявлении отмечается, что это штатная ситуация, она не представляет угрозы безопасности эксплуатации станции.

По данным пресс-службы, в настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что для возведения второй АЭС в Белоруссии рассматривают два варианта: допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области.

14 марта Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.