В Ялте прокат самокатов взорвался и попал на видео

В Ялте взорвался прокат самокатов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Взрыв произошел в здании на Приморском пляже. По словам местных, там торгуют самокатами и сдают в аренду. К счастью, в момент ЧП магазин был закрыт, внутри никого не было», — говорится в публикации.

По предварительной информации, взорвалась одна из батарей. В настоящее время эксперты устанавливают причины произошедшего.

До этого сообщалось, что в Зарайском округе Московской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало много детей. По предварительным данным, около часа ночи на 18-м километре трассы «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Удар пришелся такой силы, что передняя часть BMW оказалась полностью разрушена. Микроавтобус вылетел в кювет.

В результате аварии водитель BMW и 10-летний пассажир погибли.

Ранее самокатчики наехали на ногу прохожему и избили его в Колпино.