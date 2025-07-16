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В Белгороде против блогера, критиковавшего местные власти, возбудили уголовные дела

Белгородского блогера Маликова заподозрили в оскорблении представителя власти
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steelmalikov/Telegram

Против белгородского блогера Андрея Маликова возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Оскорбление представителя власти». Об этом сообщает издание «Фонарь».

В публикации отмечается, что поводом для возбуждения дела стал пост блогера, в котором «содержались лингвистические признаки унижения в неприличной форме негативной оценки личности врио министра культуры Белгородской области Максима Шапошникова».

Представители правоохранительных органов установили, что у Маликова «сформировался прямой преступный умысел, который был направлен на публичное оскорбление представителя власти».

Издание подчеркивает, что блогеру грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

10 июля сообщалось, что Следственный комитет Иркутской области сообщил об аресте 34-летней блогерши по обвинению в публичном оскорблении представителей власти.

Женщину задержали утром 13 июня. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок. Поводом для задержания стал записанный 12 июня ролик, в котором блогерша раскритиковала День России и участников СВО.

Ранее в Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного.

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