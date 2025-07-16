Жительница Белгородской области пострадала от атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы самообороны вывезли пострадавшую из населенного пункта и передали медикам скорой помощи. Пациентка госпитализирована в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии с открытым переломом правого бедра и проникающим ранением грудной клетки.

«От прилета снаряда повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома», — написал глава региона.

До этого Гладков показал кадры, на которых запечатлен момент поражения украинского беспилотника на подлете к Белгороду. Он призвал обратить внимание на надпись, нанесенную бойцами ВСУ на крыло летательного аппарата, — «с любовью для жителей Белгорода». Губернатор назвал это еще одним подтверждением, что «цель ВСУ — террор».

15 июля украинский беспилотник ударил по зданию продуктового магазина в селе Веселая Лопань в Белгородской области. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Официальной информации на этот счет не поступало.

Ранее момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде попал на видео.