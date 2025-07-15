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Момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде попал на видео

Появилось видео атаки третьего БПЛА на здание Октябрьского районного суда
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Момент удара третьего беспилотника на здание Октябрьского районного суда в Белгороде попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белгород — Молния».

На обнародованных кадрах можно заметить, что украинский дрон летит прямо в здание. От детонации дрона пострадала облицовка суда. Основной удар пришелся на правую часть строения.

Незадолго до этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в здании суда, дважды атакованного украинскими беспилотниками, дрон детонировал на уровне пятого этажа.

Первая атака произошла около 12:40 по московскому времени. Спустя примерно 20 минут украинский дрон снова ударил по Дому правосудия. На кадрах, опубликованных СМИ, виден столб дыма на месте удара.

Инцидент произошел на улице Сумской. По предварительным данным, пострадала женщина.

До этого военкор рассказал подробности о дронах ВСУ, атаковавших Белгород.

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