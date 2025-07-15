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В Белгородской области БПЛА попал в здание магазина

В Белгородском селе дрон ВСУ ударил по супермаркету
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Ashley Chan/Global Look Press

В Белгородской области в селе Веселая Лопань беспилотник украинской армии ударил по зданию продуктового магазина. Очевидцы не сообщали о пострадавших, пишет Telegram-канал «‎Белгород №1».

«‎По словам подписчиков, обошлось без пострадавших», — сказано в посте.

Официальной информации по поводу этой атаки на момент публикации нет.

15 июля очевидцы сообщили о попадании беспилотника по зданию Дома правосудия в Белгороде, в результате чего пострадала женщина. Инцидент произошел на улице Сумской. По предварительным данным, пострадала женщина.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар — загорелась кровля. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля, было верным.

Ранее на Западе заявили о грядущем «катастрофическом провале» Киева.

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