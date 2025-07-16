Момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду попал на видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал кадры, на которых запечатлен момент поражения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Белгороду.

«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: «С любовью для жителей Белгорода». Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — подписал кадры глава региона.

Гладков также выразил благодарность российским военнослужащим группировки войск «Север» за слаженную работу и поражение вражеских беспилотников.

Незадолго до этого губернатор сообщил, что два бойца подразделения «Орлан» были ранены в результате атаки украинского FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. Гладков уточнил, что бойцы были доставлены в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и баротравмами. В учреждении пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, мужчины продолжат лечение амбулаторно.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.