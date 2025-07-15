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На севере Москвы из-за ливня обрушился фасад многоэтажки

В Москве на Хорошевском шоссе фасад из минеральной ваты рухнул с жилого дома
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Telegram-канал Осторожно, Москва

На севере Москвы на Хорошевском шоссе произошло обрушение фасада из минеральной ваты с жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, в результате обрушения фасада никто не пострадал. По словам жителей, перед инцидентом рабочие производили монтаж минераловатных плит на лицевой части дома. На видео, которое прислали москвичи, можно заметить, что обрушение началось с верхних этажей.

«Рабочие успели буквально за несколько секунд до обрушения покинуть люльку», — рассказала одна из жительниц.

До этого в Московской области в деревне Вялки жилой дом загорелся после удара молнии. Жильцов экстренно эвакуировали. По данным журналистов, на место ЧП уже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Утром 15 июля МЧС Москвы предупреждало, что в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об ухудшении погоды в нескольких регионах.

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