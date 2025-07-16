Путин заявил, что у россиянок не хватает сил на нескольких детей

Путин: первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28 лет

Президент России Владимир Путин рассказал, что первый ребенок у россиянок рождается обычно в среднем в 28 лет, и на следующих уже не хватает сил. Об этом российский лидер сказал в ходе беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

«Первый ребенок у нас появляется у женщины в среднем в 28-29 лет. Немножко подняли ребеночка, а потом уже на второго, третьего уже не хватает ни времени, ни сил», — сказал глава государства.

Президент добавил во время встречи с рабочими, что не следует откладывать рождение ребенка, молодой семье «государство подставит плечо».

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне хотят иметь детей и ориентируются на многодетность. В ходе совещания по социальным вопросам она уведомила, что с 1 сентября 2025 года студентки, которые проходят обучение очно, смогут получать увеличенное пособие по беременности и родам.

По ее словам, теперь размер выплат будет рассчитываться не от стипендии, как это было раньше (в среднем 2 — 5 тыс. рублей), а исходя из прожиточного минимума в регионе проживания. Таким образом, средний размер пособия составит около 90 тыс. рублей.

Ранее Путин вспомнил советскую песню после доклада о рождаемости девочек.