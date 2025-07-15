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ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей

ГД приняла закон о признании организации экстремистской за действия основателя
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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому статус экстремистской организации может быть присвоен из-за приговора, вынесенного в отношении ее руководителя, основателя или любого участника за экстремистскую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон позволяет признать экстремистским сообществом любую группу, если вступит в силу обвинительный приговор по уголовному делу о создании, руководстве или участии в таком сообществе.

В пояснительной записке говорится, что эта мера необходима, так как экстремистские сообщества представляют серьезную угрозу обществу.

11 июля сообщалось, что суд рассмотрит дело 56-летней жительницы Самары за финансирование экстремистской организации «Аллатра». По версии следствия, она перевела 40 тысяч рублей на счет организации. В отношении женщины заведено уголовное дело по факту оказанию финансовых услуг организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Ранее в Краснодарском крае задержали членов экстремистской организации.

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