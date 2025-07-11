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Россиянку будут судить за финансирование экстремистской организации «Аллатра»

Жительнице Самары вынесут приговор за финансирование организации «Аллатра»
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд рассмотрит дело 56-летней жительницы Самары за финансирование экстремистской организации «Аллатра». Об этом сообщили в региональном СК.

Она перевела 40 тысяч рублей на счет организации. В отношении женщины заведено уголовное дело по факту оказанию финансовых услуг организации, признанной нежелательной на территории РФ.

«Аллатра» — псевдорелигиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательным, организация запрещена на территории РФ.

Недавно Запорожский областной суд приговорил 65-летнего жителя Мелитополя по делу о государственной измене. По данным следствия, с октября 2023 года по июль 2024 года мужчина перевел около 5 тысяч рублей на счет иностранного банка, связанного со спецслужбами Украины.

До этого летчика гражданской авиации Сергея Самойлова осудили на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины.

Ранее россиянина арестовали за переводы денег ВСУ с помощью криптокошелька.

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