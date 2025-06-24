На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд запретил деятельность украинского движения «АллатРа»

Суд запретил деятельность в России украинского движения «АллатРа»
close
Shutterstock

Верховный суд РФ запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение «АллатРа». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности», — сообщили в суде.

«Аллатра» — международное религиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России. Нововведение предусматривает повышение ответственности за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы за подобные нарушения составят от 30 до 50 тыс. рублей. Самым крупным штрафом за нарушение требований Минюст будут наказывать юридические лица — от 300 до 500 тыс. рублей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к иноагентам и уехавшим из РФ артистам, заявила, что недавно для них был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

Ранее публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами