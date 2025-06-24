Суд запретил деятельность украинского движения «АллатРа»

Верховный суд РФ запретил в России деятельность украинской организации Международное общественное движение «АллатРа». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности», — сообщили в суде.

«Аллатра» — международное религиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России. Нововведение предусматривает повышение ответственности за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы за подобные нарушения составят от 30 до 50 тыс. рублей. Самым крупным штрафом за нарушение требований Минюст будут наказывать юридические лица — от 300 до 500 тыс. рублей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к иноагентам и уехавшим из РФ артистам, заявила, что недавно для них был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

Ранее публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом.