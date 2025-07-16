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Физик объяснил, могут ли резиновые сапоги защитить от удара молнией

Физик Буряков: сапоги не являются надежной защитой от молний
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Резина действительно плохо проводит электрический ток, поэтому, теоретически, сапоги из этого материала могут минимизировать последствия от удара молнией, при условии, что их подошва толстая и отсутствуют повреждения. Об этом в интервью RT сообщил cтарший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

«Однако это не делает их надежной защитой. Молния обладает колоссальной энергией — напряжение достигает сотен миллионов вольт, а сила тока — десятков тысяч ампер. Такой разряд способен пробить даже значительный слой диэлектрика, особенно если обувь мокрая или повреждена», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что последствия поражения молнией зависят от того, прошел ли разряд через жизненно важные органы или нет.

По данным синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, до конца рабочей недели (18 июля) в Москве и Подмосковье сохранится высокая вероятность осадков с грозой.

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков до этого предупреждал, что во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.

Ранее эксперт раскрыл, притягивает ли смартфон молнии.

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