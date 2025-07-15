Синоптик рассказал, сколько в Москве продлятся грозовые дожди

Синоптик Ильин заявил, что грозовые дожди в Москве продлятся до конца недели

До конца рабочей недели (18 июля) в Москве и Подмосковье сохранится высокая вероятность осадков с грозой. Об этом в беседе с RT заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня и вплоть до пятницы включительно есть вероятность грозовых дождей с порывистым ветром. Наиболее сильные дожди во вторник и среду», — рассказал эксперт.

Он отметил, что дождей стоит ждать преимущественно во второй половине дня.

Что касается температуры, синоптик заверил, что тепло из столицы уходить не собирается. Днем воздух будет нагреваться до +24...+29 °C — по области и +26...+27 °C — в Москве. Ночью температура будет колебаться в пределах +13...+18 °C — по области и +15...+18 °C — в столице.

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