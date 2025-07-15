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Эксперт раскрыл, может ли молния «достать» человека в помещении

Физик Буряков: во время грозы не стоит прикасаться к металлическим трубам
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Sean McAuliffe/Unsplash

Во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Об этом в интервью с RT предупредил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.

«Не мойте руки, не принимайте душ и не используйте стационарные телефоны. Электрический разряд может проникнуть в дом через проводку, антенны и даже вентиляционные шахты», — предостерег эксперт.

Руководитель ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» Олег Моцарь до этого говорил, что людям, оказавшимся на открытой местности во время грозы, не стоит стоять у воды. Он напомнил, что вода является проводником электричества. При этом разряд может передаваться и через мокрый песок.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в грозу и дождь.

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