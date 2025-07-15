На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, притягивает ли смартфон молнии

Эксперт по безопасности Ефромов: смартфоны не притягивают молнии
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Многие боятся держать в руках мобильные телефоны во время грозы, однако они не притягивают молнии. Об этом в интервью aif.ru сообщил эксперт по безопасности Алексей Ефремов.

«Раньше люди боялись говорить по проводному телефону во время грозы — там действительно был риск, потому что провода могут сработать как проводник. Но современные мобильные телефоны для молнии не представляют интереса: металла в них мало, и они не влияют на вероятность удара», — пояснил специалист.

Он добавил, что главное в грозу — не телефон в руках, а место, где его обладатель находится. У воды или под высоким деревом — риск намного выше.

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков до этого предупреждал, что во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.

По данным синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, до конца рабочей недели (18 июля) в Москве и Подмосковье сохранится высокая вероятность осадков с грозой.

Ранее россиянам объяснили, как спастись от удара молнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами