Эксперт раскрыл, притягивает ли смартфон молнии

Многие боятся держать в руках мобильные телефоны во время грозы, однако они не притягивают молнии. Об этом в интервью aif.ru сообщил эксперт по безопасности Алексей Ефремов.

«Раньше люди боялись говорить по проводному телефону во время грозы — там действительно был риск, потому что провода могут сработать как проводник. Но современные мобильные телефоны для молнии не представляют интереса: металла в них мало, и они не влияют на вероятность удара», — пояснил специалист.

Он добавил, что главное в грозу — не телефон в руках, а место, где его обладатель находится. У воды или под высоким деревом — риск намного выше.

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков до этого предупреждал, что во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.

По данным синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, до конца рабочей недели (18 июля) в Москве и Подмосковье сохранится высокая вероятность осадков с грозой.

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