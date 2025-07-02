УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом говорится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

В публикации отмечается, что 2 июля в 12:57 мск на радиоволне прозвучало слово «умелец». Кого именно так назвали владельцы частоты, неизвестно. Однако это сообщение было передано на фоне обострения отношений РФ и Азербайджана и первого за три года разговора президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

30 июня «Радиостанция Судного дня» передала в эфир другое загадочное слово «зевосеул». А до этого можно было услышать слово «вдохокол».

25 июня, во второй день саммита НАТО в Гааге, радиостанция передала сразу 14 зашифрованных сообщений. Сигналы содержали наборы цифр и букв, непонятные обывателю. Например, «НЖТИ 63373 сласть 4138 7098» или «НЖТИ 57103 буеропрыщ 3284 2505».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего получила еще одно название «Жужжалка». Она также считается «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».