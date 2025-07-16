На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане уволили начальника полиции после стрельбы из рогатки

Mash: начальник полиции в Казахстане пулял из рогатки в подчиненных и был уволен
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Начальника отдела полиции в Казахстане уволили после стрельбы в подчиненных из рогатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Абайской области. По данным канала, начальник таким образом отчитывал коллег за опоздания и другие проступки. Авторы публикации отметили, что руководители не оценили подход начальника полиции и уволили его с должности после попадания видео в сеть.

До этого министр труда Кубы Марта Елена Фейто Кабрера была вынуждена уйти в отставку после того, как выступила с комментариями, отрицающими существование нищих на острове.

По ее словам, люди, которые копаются в мусоре, делают это по личной инициативе, чтобы «заработать легкие деньги». Слова Кабреры вызвали волну негатива среди кубинцев, а также критику со стороны президента острова Мигеля Диаса-Канеля.

В конце июня в Абхазии освободили от должности главу отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Кристину Лакербая после высказывания о российских туристах. По ее словам, туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так как не покупают сувениры и питаются «Дошираком».

Ранее в Госдуме оценили увольнение абхазской чиновницы за слова о «туристах с дошираками».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами