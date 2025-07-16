В Казахстане уволили начальника полиции после стрельбы из рогатки

Mash: начальник полиции в Казахстане пулял из рогатки в подчиненных и был уволен

Начальника отдела полиции в Казахстане уволили после стрельбы в подчиненных из рогатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Абайской области. По данным канала, начальник таким образом отчитывал коллег за опоздания и другие проступки. Авторы публикации отметили, что руководители не оценили подход начальника полиции и уволили его с должности после попадания видео в сеть.

До этого министр труда Кубы Марта Елена Фейто Кабрера была вынуждена уйти в отставку после того, как выступила с комментариями, отрицающими существование нищих на острове.

По ее словам, люди, которые копаются в мусоре, делают это по личной инициативе, чтобы «заработать легкие деньги». Слова Кабреры вызвали волну негатива среди кубинцев, а также критику со стороны президента острова Мигеля Диаса-Канеля.

В конце июня в Абхазии освободили от должности главу отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Кристину Лакербая после высказывания о российских туристах. По ее словам, туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так как не покупают сувениры и питаются «Дошираком».

Ранее в Госдуме оценили увольнение абхазской чиновницы за слова о «туристах с дошираками».