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Министр труда Кубы ушла в отставку после скандального заявления о нищих

BBC: министр Кабрера ушла в отставку после слов, отрицающих наличие нищих на Кубе
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Министр труда Кубы Марта Елена Фейто Кабрера была вынуждена уйти в отставку после того, как выступила с комментариями, отрицающими существование нищих на острове. Об этом сообщает BBC.

В ходе выступления министр заявила, что на Кубе нет такого понятия, как «нищие». По ее словам, люди, которые копаются в мусоре, делают это по личной инициативе, чтобы «заработать легкие деньги».

Слова Кабреры вызвали волну негатива среди кубинцев, а также критику со стороны президента острова Мигеля Диаса-Канеля.

В публикации говорится, что высказывания министра показали власть на Кубе в качестве бесчувственной, авторитарной и оторванной от тяжелых экономических проблем населения.

«Уровень бедности и нехватка продовольствия на Кубе ухудшились, поскольку страна продолжает бороться с тяжелым экономическим кризисом», — говорится в статье.

До этого глава кубинского министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага заявил, что Куба рассчитывает с помощью России преодолеть энергетический кризис и развить туристическую отрасль.

Ранее Россия отвергла новые санкции США против Кубы.

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