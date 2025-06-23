На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили увольнение абхазской чиновницы за слова о «туристах с дошираками»

В Госдуме порадовались увольнению чиновницы из Абхазии за фразу о нищих туристах из России
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Власти Абхазии сделали правильно, уволив чиновницу местного министерства туризма Кристину Лакербая за слова о «туристах с дошираками» из России, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по государственному строительству Алексей Волоцков.

«Думаю, что адекватная реакция. Любой руководитель, должен понимать, что люди должны корректно себя вести по отношению к занимаемой должности. Понимать, что их слова могут нанести большой урон имиджу, авторитету власти, повредить экономическому, общественному и межгосударственному взаимодействию. Поэтому нормальная, правильная реакция на такие некорректные слова в адрес российских туристов», — сказал депутат.

Волоцков считает, что человек не может высказывать такие фразы, находясь на высокой должности.

До этого начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны «бедные российские туристы, покупающие дошираки».

«Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купят. Они приезжают, покупают «дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала Лакербая на мероприятии 20 июня.

Ее слова вызвали резкую реакцию в России, 23 июня стало известно об увольнении женщины.

Ранее в РСТ заявили о нехватке премиальных отелей в Абхазии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами