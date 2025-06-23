В Госдуме оценили увольнение абхазской чиновницы за слова о «туристах с дошираками»

В Госдуме порадовались увольнению чиновницы из Абхазии за фразу о нищих туристах из России

Власти Абхазии сделали правильно, уволив чиновницу местного министерства туризма Кристину Лакербая за слова о «туристах с дошираками» из России, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по государственному строительству Алексей Волоцков.

«Думаю, что адекватная реакция. Любой руководитель, должен понимать, что люди должны корректно себя вести по отношению к занимаемой должности. Понимать, что их слова могут нанести большой урон имиджу, авторитету власти, повредить экономическому, общественному и межгосударственному взаимодействию. Поэтому нормальная, правильная реакция на такие некорректные слова в адрес российских туристов», — сказал депутат.

Волоцков считает, что человек не может высказывать такие фразы, находясь на высокой должности.

До этого начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны «бедные российские туристы, покупающие дошираки».

«Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купят. Они приезжают, покупают «дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», – сказала Лакербая на мероприятии 20 июня.

Ее слова вызвали резкую реакцию в России, 23 июня стало известно об увольнении женщины.

Ранее в РСТ заявили о нехватке премиальных отелей в Абхазии.