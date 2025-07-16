Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: двое пострадали при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника легковой автомобиль в районе хутора Первомайский Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, молодой мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

«Второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму», — написал глава региона.

Раненого доставили в Волоконовскую центральную районную больницу (ЦРБ). Врачи перевели пациента на амбулаторное лечение.

Незадолго до этого два бойца подразделения «Орлан» были ранены в результате атаки украинского FPV-дрона в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. Губернатор уточнил, что бойцы были доставлены в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и баротравмами. Им оказали необходимую медицинскую помощь, мужчины продолжат лечение амбулаторно.

15 июля украинский беспилотник ударил по зданию продуктового магазина в селе Веселая Лопань в Белгородской области. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Официальной информации на этот счет не поступало.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.