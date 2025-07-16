В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус

Гладков: два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник нанес удар по транспортному средству на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори. По словам Гладкова, в результате этого происшествия пострадали водитель и пассажир автобуса. Водитель самостоятельно обратился за помощью в Октябрьскую районную больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Для дальнейшего лечения его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Вторая пострадавшая получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья. Женщине оказали помощь и отпустили домой.

«У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов», — добавил Гладков.

15 июля украинский беспилотник ударил по зданию продуктового магазина в селе Веселая Лопань в Белгородской области. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Официальной информации на этот счет не поступало.

В этот же день дрон ВСУ атаковал частный дом в поселке Майский Белгородской области. В результате вражеской атаки в доме выбило стекла, на участке повреждена надворная постройка. Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног.

Ранее момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде попал на видео.