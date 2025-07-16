Бойцы «Орлана» были ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Гладков: два бойца подразделения «Орлан» ранены в результате атаки FPV-дрона ВСУ

Два бойца подразделения «Орлан» были ранены в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Бондаренков Шебекинского округа при исполнении служебных задач пострадали двое мужчин», — сказал он.

Гладков уточнил, что с минно-взрывными травмами и баротравмами бойцы были доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Им оказали необходимую медицинскую помощь, мужчины продолжат лечение амбулаторно.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что два жителя региона пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ по рейсовому автобусу.

15 июля украинский беспилотник ударил по зданию продуктового магазина в селе Веселая Лопань в Белгородской области. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Официальной информации на этот счет не поступало.

Ранее момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде попал на видео.