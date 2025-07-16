На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы «Орлана» были ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Гладков: два бойца подразделения «Орлан» ранены в результате атаки FPV-дрона ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Два бойца подразделения «Орлан» были ранены в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Бондаренков Шебекинского округа при исполнении служебных задач пострадали двое мужчин», — сказал он.

Гладков уточнил, что с минно-взрывными травмами и баротравмами бойцы были доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Им оказали необходимую медицинскую помощь, мужчины продолжат лечение амбулаторно.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что два жителя региона пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ по рейсовому автобусу.

15 июля украинский беспилотник ударил по зданию продуктового магазина в селе Веселая Лопань в Белгородской области. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Официальной информации на этот счет не поступало.

Ранее момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде попал на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами