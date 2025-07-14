В пик паводка уровень воды в Чите достиг 407 см

В пик паводка уровень воды в реке в Чите достиг 407 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Выехал в пострадавшие от паводков СНТ Читы и Читинского округа. Уровень воды в Читинке достиг 407 сантиметров, во время наводнения 2018 года он был 405 сантиметров», — написал он.

Сотрудники экстренных служб накануне развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите. По данным МЧС, под угрозой подтопления могут находиться садовое некоммерческое товарищество «Строитель» и микрорайон Каштак. На месте работают 44 специалиста ведомства, которые задействовали 19 единиц техники.

До этого сотрудники МЧС РФ начали эвакуацию жителей села Маккавеево в Забайкальском крае, где из-за подъема уровня воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. На помощь гражданам направили 30 спасателей и восемь единиц техники, включая плавательные средства. Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.

Ранее губернатор Забайкалья рассказал о мерах защиты от паводка.