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В Симферополе задержали мужчину за призывы к экстремизму

ФСБ задержала в Симферополе мужчину за призывы к насилию над русскими
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России задержали Симферополе местного жителя по подозрению в призывах к экстремизму. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на заявление УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что мужчина публиковал в Telegram сообщения, которые содержали призывы к насилию над русскими.

«Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном материале признаков экстремизма», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Накануне сообщалось, что Второй западный окружной военный суд признал 36-летнего жителя Воронежа Игоря Федякина виновным в публичных призывах к террористической деятельности и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей.

До этого стало известно, что на 52-летнего жителя Саратовской области завели уголовное дело об экстремизме из-за многочисленных призывов жечь дальнобойщиков и расправляться с ними другим образом.

Ранее в Волгограде задержали подростков-неонацистов, поджигавших машины мигрантов.

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