В Волгограде задержали подростков-неонацистов, поджигавших машины мигрантов

СК возбудил дело об экстремизме на четверых подростков, поджигавших автомобили

В Волгограде задержали четырех подростков, которые поджигали автомобили мигрантов и выходцев из национальных республик России, исповедуя идеологию неонацизма. Подробности на своем сайте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным СК, экстремистскую группу основал 17-летний юноша, который публиковал в мессенджере посты с призывами совершать насилие в отношении лиц определенных национальностей и религиозных взглядов.

Подозреваемый также спланировал несколько незаконных акций в Волгограде и вовлек в их осуществление нескольких знакомых. Для обсуждения экстремистской деятельности подростки собирались в арендованном гараже. В итоге им удалось реализовать несколько преступных замыслов.

«Среди них поджоги автомобилей, принадлежавших выходцам из различных национальных республик Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья. Преступления были спланированы и носили явно выраженный экстремистский характер», — говорится в сообщении СК.

Помимо прочего, в гараже, который арендовал юный главарь «банды», силовики нашли взрывчатое вещество. Молодого человека задержали и заключили под стражу. Его подельников посадили под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и ряде других.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Амурской области при попытке поджога здания военного комиссариата. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее жительнице ДНР вынесли приговор за публичные призывы к терроризму.