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Саратовца посчитали экстремистом из-за ненависти к дальнобойщикам

Baza: на саратовца завели дело об экстремизме после призыва жечь дальнобойщиков
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На 52-летнего жителя Саратовской области завели уголовное дело об экстремизме из-за многочисленных призывов жечь дальнобойщиков и расправляться с ними другим образом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Житель Балаково с декабря 2023 года по февраль 2024 года регулярно оставлял во «ВКонтакте» комментарии с оскорблениями в адрес водителей фур и призывами к разнообразным расправам над ними. В следственно комитете посчитали, что его действия подпадают под статью о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

До этого суд признал разработчика российских суперкомпьютеров и члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова виновным в финансировании экстремизма.

Абрамов — специалист в области системного программирования и IT, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов суперкомпьютеров семейства «Скиф» I и II ряда.

Ранее Милонов заявил, что порно — это экстремизм.

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