Воронежцу присудили 400 тысяч штрафа за призывы к насилию над губернатором

Второй западный окружной военный суд признал 36-летнего жителя Воронежа Игоря Федякина виновным в публичных призывах к террористической деятельности и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Воронежской области.

Следствие установило, что в декабре 2023 года Федякин оставил на стене публичного сообщества в социальной сети комментарии, в которых призывал к насилию против представителей власти Воронежа и губернатора региона.

В конце июня суд вынес наказание 45-летнему жителю Иркутской области за призывы к экстремизму в интернете. Мужчина размещал в комментарии в видеохостинге, а также в новостной группе в социальной сети, комментарии, призывающие к насилию в отношении российских военных. Другие похожие гневные отзывы он адресовал представителям разных национальностей.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.