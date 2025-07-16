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Голикова анонсировала создание рейтинга работодателей по поддержке семей

Голикова: правительство разрабатывает рейтинг работодателей по поддержке семей
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство России разрабатывает рейтинг оценки работодателей по уровню поддержки семей с детьми. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«Система будет отражать активность предприятий в реализации семейной политики», — заявила вице-премьер.

Рейтинг станет частью мер по реализации Национального проекта «Демография».

8 июля Голикова заявила, что с 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. По ее словам, такая мера поможет родителям получать от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей. Выплату смогут оформить семьи, в которых воспитываются двое и более детей, при соблюдении ряда условий.

Через два для Госдума приняла закон, увеличивающий необлагаемый налогом размер корпоративных выплат работникам при рождении детей с 50 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российским отцам планируют разрешить брать оплачиваемый декретный отпуск.

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