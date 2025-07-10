Госдума освободила от НДФЛ корпоративные выплаты до 1 млн рублей при рождении детей

ГД освободила от НДФЛ корпоративные выплаты до 1 млн рублей при рождении детей

Госдума окончательно приняла закон, увеличивающий необлагаемый налогом размер корпоративных выплат работникам при рождении детей с 50 тысяч до 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка, инициированная президентом, была одобрена в рамках пакетного голосования по законопроекту о налоговых льготах для высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург.

«Работодатели смогут предоставлять единовременную поддержку без удержания НДФЛ в пределах 1 млн рублей. Льгота распространяется и на семьи, усыновившие младенцев до 1 года», — заявила член комитета по соцполитике Екатерина Стенякина.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Компании могут заранее внести корректировки в локальные акты. Льгота действует при выплате любому из родителей (по заявлению работника).

О том, что Минфин РФ планирует освободить от налогов выплаты компаний на детей, стало известно в апреле.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми начнут получать от 56 до 189 тыс. рублей ежегодно.