Российским отцам планируют разрешить брать оплачиваемый декретный отпуск

В России хотят разрешить отцам брать оплачиваемый отпуск при рождении ребенка – соответствующий законопроект в Госдуму внесут депутаты фракции ЛДПР. Документ в первую очередь направлен на укрепление традиционных ценностей, так как поможет семьям быть вместе в важный для них момент, заявил 360.ru председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Когда рождается ребенок — это счастье, поэтому было предложение не просто от наших депутатов, а от наших граждан, общественных организаций дать возможность семьям, где рождается ребенок, побыть в этот радостный момент вместе», — пояснил депутат.

Второй важной целью законопроекта он назвал желание продемонстрировать россиянам поддержку государством традиционных семейных ценностей. Отцам просто предоставят возможность договориться с работодателем о том, чтобы взять дни, которые он сможет провести дома с семьей.

По мнению семейного медиатора, психолога Екатерины Елгаевой, реализация такой инициативы действительно укрепит взаимоотношения в семье.

«Одна из самых частых причин конфликтов в семье — это как раз то, что только женщина погружена в заботы о ребенке, и отцы не видят всего спектра задач. Им кажется, что она просто проводит время с ребенком, сидит дома», — пояснила специалист.

Оплачиваемый отпуск позволит отцам активнее принимать участие в жизни своего ребенка, лучше понимать, как нужно заботиться о нем. Это хорошо отразится и на жизни малыша – в будущем он будет более подготовленным к тому, чтобы создать собственную полноценную семью, заключила психолог.

До этого аналитики выяснили, что каждый пятый мужчина в России готов отказаться от своей работы и заниматься домашними делами, если зарплаты его девушки хватит на содержание семьи. 70% респонденток ответили, что их не устроит такое разделение обязанностей, поскольку они считают, что молодой человек должен стремиться к большему.

Ранее в Госдуме одобрили призыв Анфисы Чеховой к мужчинам уходить в декрет.