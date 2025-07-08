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Семьи с детьми начнут получать налоговые выплаты с 2026 года

Голикова: семьи с детьми начнут получать от 56 до 189 тыс. рублей ежегодно
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РИА «Новости»

С 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ.

По ее словам, такая мера поможет родителям получать от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей.

Выплату смогут оформить семьи, в которых воспитываются двое и более детей, при соблюдении ряда условий. В частности, среднедушевой доход в таких семьях должен быть ниже полутора прожиточных минимумов в регионе, не должно быть долгов по алиментам, а имущество — соответствовать установленным критериям, добавила Голикова.

Размер выплаты составит 7% из ранее уплаченного подоходного налога. Поддержка будет начисляться по итогам 2025 года, а начать ее получать можно будет с 2026 года.

В апреле Минфин РФ подготовил изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн рублей. Среди прочего новые поправки предоставляют возможность включить соответствующие расходы работодателей в перечень нереализационных расходов, которые учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Ранее в Госдуме призвали увеличить возраст ребенка для выплаты единого пособия.

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