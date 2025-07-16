Жительницу Ульяновской области осудили за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд приговорил жительницу Инзы Ульяновской области к 14 годам колонии общего режима за поджог здания военкомата по указанию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, передает РИА Новости.

«Приговором Центрального окружного военного суда жительница Инзы признана виновной в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

До этого в центре Москвы задержали 18-летнего парня при попытке совершить поджог призывного пункта. На кадрах, которые опубликованы в сети, на стене здания можно увидеть черные следы, которые образуются после огня. Однако довести свой преступный замысел до конца москвич не успел — возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.

27 июня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Амурской области при попытке поджога здания военного комиссариата.

Ранее в Рязанской области задержали подростка, подозреваемого в подготовке теракта в мечети.