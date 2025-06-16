Москвич пытался поджечь военкомат по заданию мошенников

В центре Москвы задержали 18-летнего парня при попытке совершить поджог призывного пункта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

На кадрах, которые опубликованы в сети, на стене здания можно увидеть черные следы, которые образуются после огня. Однако довести свой преступный замысел до конца москвич не успел — возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.

Задержанный признался, что действовал по заданию мошенников. По его словам, незнакомцы угрожали посадить его семью, если он не совершит поджог военкомата.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что у подростка загорелась рука при попытке поджога военкомата в центре Москвы. По данным авторов канала, инцидент произошел у призывного пункта комиссариата в Красносельском районе. Злоумышленника поймали с поличным, после чего передали сотрудникам полиции.

SHOT пишет, что юноша мог пойти на преступление по заданию украинских мошенников. После случившегося территорию возле комиссариата оцепили.

Ранее в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта.