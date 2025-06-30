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В Амурской области задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата

Жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Амурской области при попытке поджога здания военного комиссариата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, задержанный являлся активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В пресечении преступления участвовали сотрудники УФСБ по Амурской области и Восточному военному округу, а также специалисты Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, проводятся следственные действия.

Это не первый подобный случай в Амурской области. 10 июня Восточный окружной военный суд признал 22-летнего жителя этого региона виновным в государственной измене и совершении террористического акта. Следствие установило, что в 2023 году 20-летний молодой человек получил в социальной сети указания от представителей спецслужб Украины по совершению теракта. Выполняя задание куратора, злоумышленник поджег здание военного комиссариата в Благовещенске с помощью зажигательной смеси.

Ранее в Москве загорелся подросток при попытке поджога военкомата.

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