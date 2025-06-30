В Амурской области задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Амурской области при попытке поджога здания военного комиссариата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, задержанный являлся активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В пресечении преступления участвовали сотрудники УФСБ по Амурской области и Восточному военному округу, а также специалисты Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, проводятся следственные действия.

Это не первый подобный случай в Амурской области. 10 июня Восточный окружной военный суд признал 22-летнего жителя этого региона виновным в государственной измене и совершении террористического акта. Следствие установило, что в 2023 году 20-летний молодой человек получил в социальной сети указания от представителей спецслужб Украины по совершению теракта. Выполняя задание куратора, злоумышленник поджег здание военного комиссариата в Благовещенске с помощью зажигательной смеси.

Ранее в Москве загорелся подросток при попытке поджога военкомата.