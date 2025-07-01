В Рязанской области задержан подросток, подозреваемый в подготовке теракта в мечети

В Рязанской области задержан 16-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
Молодой человек проживает в городе Михайлове и учится на первом курсе техникума. По словам собеседников издания, россиянин планировал устроить поджег мечети Аль-Сахаба на улице Пионерской с помощью самодельных зажигательных устройств.
Подросток задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по подготовке к теракту.
28 июня сообщалось, что в Ярославской области уроженку Украины задержали во время сбора самодельного взрывного устройства (СВУ) в палатке. Предварительно, она планировала устроить взрыв на железной дороге.
Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Амурской области при попытке поджога здания военного комиссариата.
Ранее в Москве загорелся подросток при попытке поджога военкомата.