ВККС рассмотрит просьбу главы Следкома о возбуждении уголовного дела против военного судьи

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении военного судьи Альберта Тришкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин просит ВККС дать согласие возбудить против Тришкина, который является судьей Второго Западного окружного военного суда, уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. За это судье может грозить до пяти лет лишения свободы.

8 июля сообщалось, что причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкина.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, это дает им неприкосновенность. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать ВККС.

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