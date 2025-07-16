На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВККС рассмотрит просьбу главы Следкома о возбуждении уголовного дела против военного судьи

ВККС рассмотрит просьбу Бастрыкина о возбуждении дела против судьи Тришкина
true
true
true
close
Depositphotos

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении военного судьи Альберта Тришкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин просит ВККС дать согласие возбудить против Тришкина, который является судьей Второго Западного окружного военного суда, уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. За это судье может грозить до пяти лет лишения свободы.

8 июля сообщалось, что причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкина.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, это дает им неприкосновенность. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать ВККС.

Ранее сообщалось, что разыскиваемая в России экс-судья Елена Хахалева покинула Азербайджан

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами