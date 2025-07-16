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У россиянина Постового, находящегося в американском СИЗО, ухудшилось самочувствие

Mash: у Дениса Постового в американском СИЗО обострились проблемы со здоровьем
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У россиянина Дениса Постового, находящегося в американском СИЗО по обвинению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Помимо прочих болезней, у него выявили камень в желчном пузыре. В первой помощи ему отказывают, что влияет на самочувствие», — говорится в сообщении.

Родственники Постового обратились к правозащитнику Ивану Мельнику, который, в свою очередь, написал письмо на имя генерального прокурора США. В нем правозащитник напомнил, что неоказание медицинской помощи заключенному неприемлемо в соответствии с нормами конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также конвенции против пыток.

Суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового 20 сентября 2024 года, обвинив его в нарушении экспортных санкций.

17 сентября стало известно о задержании Постового по обвинениям в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее в МИД РФ предупредили, что в США участились случаи арестов россиян.

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