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Коллегия разрешила возбудить дело против военного судьи РФ

ВККС разрешила возбудить дело против стрелявшего в таксиста судьи Тришкина
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Depositphotos

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коллегия рассмотрела представление... и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела», — заявил председатель коллегии Николай Тимошин.

О просьбе Бастрыкина к ВККС стало известно накануне.

8 июля сообщалось, что причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, это дает им неприкосновенность. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать ВККС.

Ранее сообщалось, что разыскиваемая в России экс-судья Елена Хахалева покинула Азербайджан.

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