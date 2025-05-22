Разыскиваемая в России экс-судья Хахалева покинула Азербайджан

Адвокат Гумбатова заявила, что экс-судья Хахалева в марте уехала из Азербайджана

Бывшая судья Елена Хахалева, которая в 2022 году была заочно арестована в России по обвинению в хищении одного миллиона рублей, еще в марте покинула Азербайджан и уехала в другую страну. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Шахла Гумбатова.

В конце января Хахалеву задержали в аэропорту Баку по просьбе российской стороны, однако позже азербайджанский суд отказал в ее экстрадиции в Россию.

Гумбатова рассказала, что дело ее подзащитной в Азербайджане закончено.

«После принятия судом решения об отказе в ее экстрадиции по запросу российской стороны она покинула Азербайджан и уехала в третью страну», — сказала адвокат, отметив, что в связи с решением об отказе в экстрадиции Хахалевой она автоматически считалась свободной.

Где в данный момент находится экс-судья, адвокат не знает.

Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне сообщений об этом стало известно, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Ранее суд вынес приговор главе одного из отделов московской адвокатской коллегии за взяточничество.