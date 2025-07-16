На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Акунина обжаловал его заочный приговор

Адвокат Дубинин: защита Акунина обжаловала его заочный приговор
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Адвокат Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) Олег Дубинин рассказал РИА Новости, что защита обжаловала заочный приговор писателю.

«Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана», — заявил юрист.

14 июля суд признал Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет.

Еще в декабре 2023 года Акунин был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

До этого РИА Новости сообщало, что у Акунина накопились долги по штрафам за иноагентство. Писатель задолжал 75 тысяч рублей.

Сначала Таганский суд Москвы в августе 2024 года назначил ему штраф за публикации без маркировки иноагента в составе организации «Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Позднее, в декабре, аналогичное решение суд вынес из-за его Telegram-канала. В обоих случаях, как следует из данных ФССП, штрафы так и не были погашены. В отношении писателя открыты два исполнительных производства.

Ранее российского писателя оштрафовали за высказывание о Крыме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами