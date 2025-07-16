Адвокат Акунина обжаловал его заочный приговор

Адвокат Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) Олег Дубинин рассказал РИА Новости, что защита обжаловала заочный приговор писателю.

«Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана», — заявил юрист.

14 июля суд признал Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет.

Еще в декабре 2023 года Акунин был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

До этого РИА Новости сообщало, что у Акунина накопились долги по штрафам за иноагентство. Писатель задолжал 75 тысяч рублей.

Сначала Таганский суд Москвы в августе 2024 года назначил ему штраф за публикации без маркировки иноагента в составе организации «Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Позднее, в декабре, аналогичное решение суд вынес из-за его Telegram-канала. В обоих случаях, как следует из данных ФССП, штрафы так и не были погашены. В отношении писателя открыты два исполнительных производства.

Ранее российского писателя оштрафовали за высказывание о Крыме.