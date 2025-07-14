Российского писателя оштрафовали за высказывание о Крыме

СК Псковской области: писателя оштрафовали за слова о том, что Крым не Россия

В Великих Луках оштрафовали на 30 тыс. рублей писателя, который сказал, что Крым не является частью России. Об этом сообщила пресс-служба судов Псковской области.

Сообщается, что фигурант является пенсионером и членом Союза писателей России.

В декабре 2024 года мужчина публично заявил, что Крым является частью Украины, выступая на краеведческой конференции. Прокурор расценил эти слова как побуждение к отчуждению части территории Российской Федерации и нарушению ее территориальной целостности.

До этого государственная обвинительница потребовала осудить писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на 18 лет лишения свободы за оправдание терроризма.

Писатель проживает за границей с 2014 года. Сейчас ему 69 лет.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными. В январе 2024 года Акунин был объявлен иноагентом.

Ранее Акунин назвал неинтересной новость о уголовном деле против него.