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У писателя Акунина накопились долги по штрафам за иноагентство

РИА Новости: Акунин задолжал 75 тысяч рублей по штрафам иноагента
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Владимир Песня/РИА Новости

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили) с августа прошлого года не оплатил назначенные ему штрафы по делам об иноагентстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП и судебные документы.

Общая сумма задолженности составляет 75 тысяч рублей.

Сначала Таганский суд Москвы в августе 2024 года назначил ему штраф за публикации без маркировки иноагента в составе организации «Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Позднее, в декабре, аналогичное решение суд вынес из-за его Telegram-канала. В обоих случаях, как следует из данных ФССП, штрафы так и не были погашены. В отношении писателя открыты два исполнительных производства.

Накануне Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Военный суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от обязанностей иностранного агента.

Минюст включил его в реестр иноагентов. Поводом стали выступления против СВО, участие в сборах средств для ВСУ, а также критика российских властей и армии. Также Акунин включен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее российского писателя оштрафовали за высказывание о Крыме.

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