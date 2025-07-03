В Москве 36 человек отравились в ходе поездки на теплоходе

В Москве произошло массовое отравление на борту теплохода «Николай Карамзин». Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Предварительно, на борту находятся 36 заболевших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все потерпевшие написали жалобы в Роспотребнадзор. У всех были симптомы отправления: рвота, тошнота и диарея. Специалисты уже провели на теплоходе проверку и взяли необходимые анализы.

30 мая вспышка норовирусной инфекции произошла на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Судно, как и «Николай Карамзин», входит в Московский туристический флот.

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Угличе было зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.

Ранее сообщалось, что в Пскове более 40 человек попали в больницу с отравлением.