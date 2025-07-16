Поиски пропавшего вертолета возобновились

Поиски пропавшего в Хабаровском крае транспортного вертолета Ми-8Т возобновились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании «Дальнереченск Авиа».

Сообщается, что сейчас ими занимается вертолет Ми-8Т «Дальнереченск Авиа».

Перед этим к поискам привлекались три воздушных судна, которые на ночь возвращались в аэропорт базирования — самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», вертолет Ми-8 «Дальнереченск Авиа» и вертолет Ми-8 Хабаровского спасательного центра МЧС России. 15 июля самолет Ан-26 уже не привлекался к спасательным работам.

Судно с тремя членами экипажа и двумя пассажирами на борту пропало 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Вертолет не вышел на связь в положенное время.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров.

До этого МЧС сообщило, что спасатели осмотрели 800 тыс. кв. км в поисках пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае.

Ранее трех человек нашли после потери связи медвертолета в Японии.