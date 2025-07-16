На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поиски пропавшего вертолета возобновились

«Дальнереченск Авиа»: поиски пропавшего Ми-8Т в Хабаровском крае возобновились
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Поиски пропавшего в Хабаровском крае транспортного вертолета Ми-8Т возобновились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании «Дальнереченск Авиа».

Сообщается, что сейчас ими занимается вертолет Ми-8Т «Дальнереченск Авиа».

Перед этим к поискам привлекались три воздушных судна, которые на ночь возвращались в аэропорт базирования — самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», вертолет Ми-8 «Дальнереченск Авиа» и вертолет Ми-8 Хабаровского спасательного центра МЧС России. 15 июля самолет Ан-26 уже не привлекался к спасательным работам.

Судно с тремя членами экипажа и двумя пассажирами на борту пропало 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Вертолет не вышел на связь в положенное время.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров.

До этого МЧС сообщило, что спасатели осмотрели 800 тыс. кв. км в поисках пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае.

Ранее трех человек нашли после потери связи медвертолета в Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами