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Выросло число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Воронеж

Число пострадавших после атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до 27 человек
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Воронежскую область утром 15 июля увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки», — написал он.

Губернатор добавил, что 14 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние, были направлены в больницу.

Об атаке украинских дронов на Воронеж стало известно сегодня утром. Обломки одного из беспилотников упали на жилой дом на улице Плехановской, где пострадали трое пожилых жителей.

Ночью 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили. По официальной информации десятки людей, включая годовалого ребенка, получили травмы. Один из пострадавших, 56-летний мужчина, находится в коме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Воронежской области задержали несколько поездов из-за атаки дронов.

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