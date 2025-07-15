Горят автомобили, улицы в осколках и 16 пострадавших. Как Воронеж пережил ночную атаку ВСУ?

Ночью 15 июля Воронеж подвергся одной из самых серьезных атак беспилотников с 2022 года. В городе повреждены многоэтажные дома и детский сад, горели автомобили. По официальной информации, 16 человек, включая годовалого ребенка, получили травмы. Один из пострадавших находится в коме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 15 июля Воронеж атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несколько квартир в многоэтажных зданиях и частные дома в пригороде получили повреждения, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей.

По данным Mash, обломки БПЛА попали в дом на улице Плехановской, соседний детский сад и высотку бизнес-центра «Галерея Чижова». Рядом расположены театры, музеи и здание одного из факультетов Воронежского технического университета.

Поврежденный дом на Плехановской был оцеплен, жители ждали разрешения зайти внутрь и оценить разрушения, уточнил SHOT. Кроме того, по данным Telegram-канала, на Политехническом переулке из-за атаки ВСУ сгорели киоск и несколько автомобилей. В одном из дворов были разбросаны обломки окон и ветки деревьев.

Мэр города Сергей Петрин подтвердил, что при атаке БПЛА повреждено здание детского сада. Дрон, попавший по дошкольному учреждению, был начинен поражающими элементами , подчеркнула Baza.

«Детей на время переведем в соседние [детские сады]», — написал Петрин в своем Telegram-канале.

Очевидец Артем в беседе с «Газетой.Ru» назвал степень разрушений в городе «средней».

«Выбиты окна и поврежден фасад зданий, много осколков стекла на тротуаре рядом с местами сбития БПЛА», — поделился он.

Mash обратил внимание на то, что уже с 8:00 мск в городе фиксировались автомобильные пробки. Мэр добавил, что движение общественного транспорта будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам.

«Проснулись от резкого грохота»

По информации Telegram-канала Baza, в результате ночного удара БПЛА в городе пострадали 20 человек. При этом Гусев подчеркнул, что травмы получили 16 горожан.

По словам губернатора, 15 пострадавших были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток — у него повреждено бедро.

«Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (еще один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с легкой травмой)», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, еще одну женщину госпитализировали в воронежскую больницу из сельского района с осколочным ранением плеча.

SHOT отметил, что в квартире на улице Плехановской пострадал годовалый ребенок — осколки порезали ему ноги.

«Как рассказала мать ребенка, в квартире они находились втроем — с родственником и дочкой. В какой-то момент проснулись от резкого грохота, посыпались стекла. Одним из осколков задело малыша. Сами взрослые не пострадали. По словам женщины, как минимум двух жильцов этого дома увезли на скорой», — говорится в Telegram-канале.

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Глава региона подчеркнул, что поручил взять лечение всех раненых на особый контроль. Кроме того, тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, будет оказана помощь, добавил Гусев.

Воронеж уже подвергался воздушным атакам, однако такого количества пострадавших ранее не было. В частности, в январе 2024-го при попадании обломков в многоэтажный дом на Тепличной улице травмы получила 12-летняя девочка. Еще один случай падения обломков БПЛА с пострадавшим произошел в августе прошлого года.

«Нет бронепленки»

На случай атаки БПЛА в каждом доме в Воронеже есть свое укрытие, рассказал очевидец Артем. Но на окнах «нет бронепленки», заметил он. По словам горожанина, приходиться закрывать окна и идти в ванную комнату.

«Конечно, жить можно — в основное время в городе спокойно и комфортно», — заметил Артем.

Кроме того, на протяжении последнего месяца в Воронеже для борьбы с БПЛА стали часто отключать интернет, уточнил собеседник «Газеты.Ru».

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Артем добавил, что система смс-оповещений об опасности атаки БПЛА сработала примерно в 7:00 мск, звука сирен в городе не было слышно. При этом губернатор в своем Telegram-канале предупредил жителей региона об угрозе атаки в 2:29 мск.

Какое количество украинских БПЛА атаковало областной центр, не сообщается. Всего же над регионом, по данным Минобороны РФ, ночью уничтожили 12 беспилотников.