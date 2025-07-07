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В Воронежской области задержали несколько поездов из-за атаки дронов

Гусев: несколько поездов в Воронежской области задержали из-за падения БПЛА
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Несколько поездов были задержаны в Воронежской области в связи с падением обломков сбитых украинских дронов на железнодорожные пути. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов. К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию», — говорится в заявлении.

По словам Гусева, за ночь в небе над регионом уничтожили не менее восьми дронов. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

7 июля министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в регионах страны и над акваторией Черного моря сбили 91 украинский БПЛА самолетного типа. Больше всего целей — 20 — ликвидировали в Белгородской области. В Курской области перехватили 14 беспилотников, в Липецкой области — девять, в Воронежской и Брянской областях, столичном регионе — по восемь. Еще семь дронов нейтрализовали над Черным морем, по три — в Тверской, Ленинградской, Новгородской и Тамбовской областях, два — в Орловской области, по одному — в Краснодарском крае, Владимирской области, Крыму.

Ранее село в Воронежской области оказалось обесточено из-за атаки БПЛА.

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