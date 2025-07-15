В Австрии судят чеченца за сбор денег для ИГИЛ

Венский суд рассматривает дело чеченца, обвиняемого в сборе более $70 млн для ИГ

Венский суд рассматривает дело 33-летнего уроженца Чечни, которого обвиняют в сборе денег на нужды «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщил австрийский телеканал Puls24.

«Согласно обвинению, он собрал десятки миллионов евро пожертвований в пользу террористической организации «Исламское государство»», — сообщил телеканал.

Обвиняемый проживает в Австрии с 2015 года. Как утверждает сторона обвинения, собирать деньги он сначала стал в одиночку, а с 2022 года он стал участником группировки «Джамат» (запрещена на территории РФ). Он координировал онлайн-штаб группы по сборы денег. Всего участникам ИГ было переведено около $73,5 млн.

До этого Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы двух членов террористической организации «Исламское государство». По данным суда, мужчины намеревались взорвать здание городского суда Пятигорска в январе прошлого года.

17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске.

Ранее двух имамов в Ингушетии обвинили в связи с боевиками ИГ.