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Двух членов ИГ осудили на 17 и 18 лет за попытку подрыва суда в России

Двух членов ИГ осудили на 17 и 18 лет за попытку подрыва суда в Пятигорске
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы двух членов террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в суде.

По данным суда, мужчины намеревались взорвать здание городского суда Пятигорска в январе прошлого года.

«Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы Мухамаджону Тилоеву 18 лет, Дилшоду Каландарову — 17 лет», — отметили в суде.

17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Исроилджона Курбонова, планировавшего поджечь дворец культуры «София» во время выступления Павла Воли в Пятигорске.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Он отметил, что эти террористические организации быстро приспосабливаются к новым политическим реалиям.

Ранее житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту.

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